Calcio Estero
Squalifica Prestianni dopo il caso di razzismo verso Vinicius: la decisione ufficiale dell’UEFA in vista di Real Madrid Benfica
Squalifica Prestianni in seguito al caso di razzismo nei confronti di Vinicius: la decisione ufficiale dell’UEFA in vista di Real Madrid Benfica
La notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno, cambia radicalmente le carte in tavola per il prossimo e attesissimo scontro europeo. Gianluca Prestianni non prenderà parte all’imminente match contro il Real Madrid.
Nelle scorse ore, infatti, la UEFA ha notificato ufficialmente al Benfica la sospensione provvisoria del proprio tesserato. Una tegola pesantissima per la squadra di Lisbona, che perde un’arma tattica importante alla vigilia di una sfida cruciale.
Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo
Il caso di razzismo e il coinvolgimento di Vinicius Jr.
Alla base di questa drastica decisione cautelare ci sono motivazioni estremamente serie, che esulano dal puro aspetto tecnico. Il provvedimento disciplinare è scattato a seguito dell’apertura di un’indagine approfondita riguardante un presunto e grave caso di razzismo.
Al centro della vicenda, come parte lesa, figura Vinicius Jr. Prestianni sarebbe coinvolto in episodi discriminatori nei confronti dell’asso verdeoro. Una dinamica che la UEFA intende chiarire con la massima urgenza e severità, applicando il protocollo di tolleranza zero.
Sospensione cautelativa e indagini in corso
In attesa che la commissione disciplinare faccia piena luce sull’accaduto analizzando tutte le prove disponibili, è scattata l’inevitabile sospensione cautelativa. Il Real Madrid attende l’evoluzione delle indagini concentrandosi sul campo.
Il Benfica, dal canto suo, si ritrova a dover gestire un caso mediatico e sportivo particolarmente spinoso, in attesa di un verdetto definitivo che, qualora le accuse venissero confermate, potrebbe portare a sanzioni a lungo termine per l’esterno argentino.