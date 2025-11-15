 Stadi Euro 2032, Abodi avverte: «Entro un anno e mezzo»
Europei

Stadi Euro 2032, Abodi avverte: «Entro un anno e mezzo avvieremo l’iter per i nuovi stadi. Napoli? Capisco la sua sacralità, ma questione delicata»

1 minuto ago

Andrea Abodi

Stadi Euro 2032, Abodi ha parlato a SkyTg24 dei lavori per gli stadi in vista dell’Europeo 2032, sottolineando l’urgenza di accelerare i progetti. Le sue parole

Il tema degli stadi in Italia è al centro del dibattito in vista del Campionato Europeo di Calcio 2032, e Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, ha parlato della situazione in un’intervista a SkyTg24. Il ministro ha chiarito che, sebbene la sensibilità sul tema degli impianti sia sempre stata alta, ora è necessario tradurre quella sensibilità in azioni concrete, con l’obiettivo di avviare i lavori per nuovi stadi entro il 2026.

SUGLI STADI E IL CAMBIO DI RITMO«Sono operativo. Non basta la sensibilità, quella c’è sempre stata, ma se non si traduce in agenda le cose non si fanno».

SULLO STADIO MARADONA A NAPOLI«Capisco la sua sacralità, ma mi auguro che i rapporti tra amministrazione e club portino a una soluzione che consegni a Napoli uno stadio alla sua altezza. Stento a credere a un europeo senza Napoli, ma oggi il rischio c’è».

Europei

23 ore ago

14 Novembre 2025

Baldini
3 giorni ago

13 Novembre 2025

