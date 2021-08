Il Consiglio dei Ministri ha dato mandato al Dipartimento per lo Sport di applicare le linee guida per la presenza effettiva del pubblico negli stadi al 50%

