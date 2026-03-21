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Stadio Flaminio Lazio, la rivelazione: «Presto un’operazione verità». Che cosa sta succedendo per l’impianto biancoceleste!
Stadio Flaminio Lazio, la rivelazione sull’impianto biancoceleste! Cosa sta succedendo attraverso questi ultimi aggiornamenti di Alessandro Onorato
Alessandro Onorato, assessore allo Sport, ai Grandi Eventi, alla Moda e al Turismo di Roma, ha inquadrato la situazione relativa allo stadio Flaminio nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.
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STADIO FLAMINIO – «Sul Flaminio arriveremo presto a un’operazione verità. Saranno gli uffici delle tante istituzioni coinvolte, in conferenza dei servizi, a dire se il progetto di Lotito può andare in porto. È stato presentato un dossier molto serio e ambizioso. Parliamo di un investimento da oltre 400 milioni che si inserisce in un quadrante dove mobilità, urbanistica e vincoli giocano un ruolo decisivo».
MALCOTENTO TIFOSI LAZIO – «Mi auguro che si ricomponga la frattura tra società e tifosi. Ma lasciatemi dire che il mondo del calcio, in generale, è in grande crisi. Tutti vogliono i grandissimi campioni, ma non si capisce chi dovrebbe pagarli: la Serie A ha perso troppo appeal nel mondo».