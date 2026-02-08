Stadio Flaminio, l’assessore Onorato svela: «La Lazio completerà il progetto per farci lo stadio, è questione di giorni»

Stadio Flaminio, l’assessore Onorato sorprende: «La Lazio completerà il progetto per farci lo stadio, è questione di giorni»

Nel corso della puntata del 7 febbraio 2026 di Omnibus su La7, l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato, ha fornito aggiornamenti significativi sul futuro dello Stadio Flaminio e sul progetto di riqualificazione presentato dalla Lazio. Queste le sue dichiarazioni:

STADIO FLAMINIO: ITER E PROGETTO DELLA LAZIO – «Per il Flaminio la Lazio completerà il progetto per farci lo stadio, è questione di giorni. Tra la proposta e l’accettazione di una proposta intercorre una Conferenza di Servizi, che richiama tutti gli organi preposti in base scientifica dello Stato, della Regione e del Comune a capire se i flussi di arrivo e di deflusso dei tifosi possano essere compatibili o meno al sito urbano. A Roma, e in Italia, le città sono nate al contrario. Il Flaminio è lì dal 1900 e le abitazioni dal 1970. Quel luogo è vincolato a stadio dal Comune, non ci si può fare nulla se non uno stadio. Poi capiremo di che tipo. Non so se si farà o meno, lo decideranno in forma tecnica, c’è un tema di viabilità e sostenibilità. Quattro anni, quattro mesi e ventisei giorni fa, da assessore allo sport ho ereditato 22 impianti sportivi, dove si erano rubati 60 milioni di euro di mutuo garantito dal Comune che abbiamo recuperato totalmente, 13 impianti chiusi, compreso il Flaminio, 12 cantieri aperti e 3 palazzetti nuovi».

TEMPI E OPINIONE PUBBLICA – «Sul Flaminio c’è un piccolo problema: bisogna capire cosa farci. Se facessimo un sondaggio con i cittadini attorno, ti direbbero ‘fallo brillare e facci un parco, toglietelo proprio’; i vincoli ci parlano di un impianto sportivo a carattere nazionale e internazionale. Il nostro dovere pubblico, nell’interesse delle casse comunali, è capire se un privato ci vuole mettere i soldi. Se il privato non ci mette i soldi, abbiamo prima seguito un progetto che è andato male e adesso vediamo la Lazio nei prossimi giorni, sarà nostro dovere intervenire e farci una struttura più compatibile con la zona. Da qui a due-tre mesi vediamo se è compatibile la Lazio, sicuramente il Flaminio così come sta non può rimanere».



