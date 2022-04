Stam: «Grato allo United ma quando sono andato alla Lazio…». Le parole dell’ex difensore biancoceleste

Intervistato da VoetbalPrimeur, Jaap Stam ha svelato alcuni retroscena sul proprio trasferimento alla Lazio:

«Questo non era in programma, perché avevamo prolungato il contratto sei mesi prima. Ho sentito che mi avrebbero venduto alla Lazio e ho deciso di andarmene perché non mi sentivo più apprezzato. Alla fine, si è scoperto che la cessione aveva a che fare con i problemi finanziari del club”. A distanza di anni i due si sono rivisti, era il 2006 in occasione di un torneo ad Amsterdam in cui parteciparono anche Ajax e United. Questo il racconto dell’incontro: “Ero il capitano dell’Ajax e feci una conferenza stampa all’Hotel Hilton insieme agli allenatori. Quella fu la prima volta che io e Ferguson ci rivedemmo. Si percepiva la tensione delle persone intorno a noi che si chiedevano cosa sarebbe successo. Ci siamo avvicinati gentilmente e ci siamo stretti la mano. L’emozione era sparita, anche se non ero ancora contento di come erano andate le cose. Negli anni successivi sono tornato qualche volta al Manchester United e ho parlato con lui. Andavamo molto d’accordo, lo facevamo quando io ero un giocatore e lui un allenatore».

