Stankovic verso il ritorno all’Inter? Il progetto nerazzurro per riportare a Milano il talento del 2005

Stankovic Inter, il progetto nerazzurro prende forma: il piano per riportare a Milano il giovane figlio d’arte dell’ex Dejan

Il legame tra la famiglia Stankovic e i colori nerazzurri sembra pronto a vivere un nuovo capitolo. Da Appiano Gentile filtra un messaggio chiaro: Aleksandar Stankovic, centrocampista moderno classe 2005 e figlio dell’indimenticato Dejan, è ormai vicino a riprendersi un posto nel cuore della mediana dell’Inter. Dopo l’esperienza lontano dall’Italia, il suo nome è tornato con forza nei piani tecnici del club campione d’Italia.

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Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la crescita del giovane al Bruges è stata seguita passo dopo passo dalla dirigenza interista. Nella mente del ragazzo, l’obiettivo è sempre stato quello di dimostrare di meritare una seconda occasione a Milano, e le sue prestazioni in Belgio hanno rafforzato questa convinzione. Il lavoro di Piero Ausilio, che aveva scelto di mandarlo all’estero per accelerarne la maturazione, si sta rivelando una mossa strategica: lo scetticismo iniziale è stato spazzato via da un rendimento che oggi rende il suo ritorno quasi naturale.

Cristian Chivu, tecnico nerazzurro e profondo conoscitore delle qualità di Stankovic, lo attende per la stagione 2026-27, salvo offerte fuori mercato. La dirigenza, sottolinea il quotidiano romano, ha gestito con attenzione ogni fase della trattativa originaria, mantenendo il controllo sul futuro di un talento che ora brilla in Europa. Per il Corriere dello Sport, i dubbi della scorsa estate non hanno più ragione di esistere: il ritorno di Aleksandar Stankovic a San Siro appare oggi la conclusione più logica e inevitabile.