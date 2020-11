Stankovic: «Mihajlovic come un padre. Rappresenta la Serbia»

Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa, ha partecipato all’evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport

Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa, ha partecipato all’evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport per la presentazione dell’autobiografia di Sinisa Mihajlovic.

«Lui per me è come un padre, una persona importante nella mia vita, io sto ancora in piedi per lui e sono molto emozionato. Io lo chiamo papà in serbo. Per noi serbi Mihajlovic è un’icona, un idolo, un uomo con grandi attributi, lo ha dimostrato tantissime volte e soprattutto con la malattia, ha dimostrato che cosa è la vita. Per noi che lo conosciamo molto bene, ogni giorno che passava era una vittoria. Lui sa quanto lo stimo e lo amo. Rappresenta la Serbia, orgogliosa come lui».