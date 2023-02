STATS – Europa League: Nantes, Rennes, Monaco, quali francesi andranno avanti?

Tre squadre della Ligue 1 in campo per gli spareggi di Europa League: Monaco, Nantes e Rennes: chi ha più chance di qualificarsi?

La formula delle coppe europee, già sperimentata la scorsa stagione, che ha modificato il valore superiore dei gol in trasferta, produce match di ritorno che non sono mai scontati, anche il capitale acquisito fuori casa è a rischio. Da questo punto di vista, sarà interessante verificare la nutrita presenza di club francesi e il loro comportamento nella seconda sfida dei playoff di Europa League. Sono tre i club con tre situazioni differenti per punteggio e anche per cosa si è visto nella gara di 7 giorni fa. Il Monaco ha vinto sul campo del Bayer Leverkusen; il Nantes ha strappato un pareggio all’Allianz Stadium (e ormai l’entità del punteggio non determina pià nulla); il Rennes deve invece rimontare il 2-1 patito con lo Shakhtar Donetsk. Qui potete osservare il numero delle conclusioni delle 6 squadre coinvolte prodotte giovedì scorso. Numeri che aprono piccole riflessioni che andremo a verificare stasera a partire dalle 18,45.

MONACO-BAYER LEVERKUSEN – La situazione di vantaggio non può tranquillizzare il Monaco. In Germania è successo di tutto, gli ospiti si sono trovati davanti con un autogol; successivamente, costretti a inseguire; infine, capaci di fare il ribaltone. Ma i tedeschi hanno calciato in porta quasi il doppio. Diaby e Diatta sono stati gli attaccanti che più hanno cercato il gol ed entrambi ci sono riusciti. Stasera ne vedremo delle belle.

NANTES-JUVENTUS – Il Nantes ha conquistato il pareggio con una splendida azione di ripartenza, mentre la Juve ancora pensa al doppio legno colpito da Chiesa – assente oggi – e al calcio d’angolo di Di Maria che ha centrato la traversa. Occhio a Blas: oltre al gol dell’andata, ha prodotto lui più del 50% delle conclusioni dei francesi. E davanti a Szczesny ha dimostrato di sapere mettere il pallone dove è impossibile arrivare.

RENNES-SHAKHTAR – Dei 3 incontri è stato quello che ha contenuto più conclusioni. Un totale di 31, con leggera prevalenza dei francesi che pure sono usciti sconfitti, dopo un primo tempo terminato sul doppio svantaggio, parzialmente rimediato dal gol di Toko Ekambi nella ripresa. Sono stati 5 i tiri del giocatore in prestito dal Lione, dove nella prima parte di campionato si è attestato su una percentuale realizzativa dell’8,9%. Con la nuova maglia e in coppa ha fatto decisamente meglio.