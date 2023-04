STATS – Napoli Milan, l’occasione di Giovanni Simeone

Verosimilmente, domani sera al centro dell’attacco partenopeo in Napoli-Milan ci sarà Giovanni Simeone e sarà la sua occasione

L'infortunio di Osimhen libera improvvisamente un posto e per il figlio di Diego ci sarà l'opportunità di partire titolare per la prima volta in questo campionato. Una situazione per certi versi incredibile per tanti motivi.

1) Dopo Osimhen e Kvaratskheila, Simeone è il goleador della squadra con 8 reti. Una quota che fa pensare come sia una possibile alternativa più che valida, tenendo conto che questo è il primo anno che gioca a Napoli. Un impatto decisamente positivo, che al di là della condizione d’emergenza potrebbe anche regalargli maggior spazio in un torneo che data la classifica può indurre Spalletti a un maggior turnover.

2) A confinare in panchina Simeone è anche stato l’essere un perfetto uomo da subentro. Il sospetto è che se la risposta fosse stata negativa, paradossalmente il Cholito avrebbe potuto anche partire in qualche caso dall’inizio, cosa successa in Champions League e in Coppa Italia con risposte importanti sotto il profilo realizzativo. Ma se ogni qualvolta sostituisce un compagno regala un contributo rilevante, finisce che quel modo di utilizzo diventi la condizione più naturale.

3) Il precedente col Milan. Proprio la gara d’andata, particolarmente significativa per pesare la forza del Napoli, vide in Simeone l’uomo dei 3 punti. Un suo colpo di testa, in un’azione costruita proprio da lui e rifinita dal cross di Mario Rui, fu la firma sul 2-1 a favore degli azzurri. E un minuto dopo, a dimostrazione di quanto sa accendersi l’argentino (nazionale, non lo si dimentichi), offrì a Zerbin il pallone per il possibile 3-1, sul quale Maignan si fece trovare pronto.

L’HeatMap fa capire bene quanto Simeone sappia giocare ad ampio raggio, sfruttando un’ampia porzione di terreno. Perciò, sarà vero che in Serie A lo scarso utilizzo lo ha portato a collezionare 17 presenze e solo 212 minuti, con un contributo di palloni toccati che non arriva neanche all’1% del monte complessivo della squadra. Ma da domani potrebbe partire una nuova fase della stagione del 27enne.