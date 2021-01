Stellini: «Brava Inter e bravo Eriksen» – VIDEO

Christian Erisken si sta prendendo l’Inter giocando in un nuovo ruolo. Il commento dopo la sua prestazione contro il Benevento

PRESTAZIONE – «E’ molto importante che tutti i giocatori siano coinvolti nelle partite che giochiamo ed è motivo di soddisfazione per noi vedere giocatori che magari non sempre scendono in campo dall’inizio, quando giocano danno un ottimo contributo».

ERIKSEN – «Ha fatto un’ottima partita, in entrambe le fasi. Si sta applicando molto in questo nuovo ruolo. Dobbiamo essere soddisfatti».