Sterling, ufficiale l’addio al Chelsea! Separazione consensuale con i Blues, il comunicato del club

17 minuti ago

Sterling MG0 5002

Sterling saluta il Chelsea: ufficiale la separazione consensuale. Arriva il comunicato dei Blues

Arrivato nel 2022 e mai realmente protagonista a Londra, l’esterno inglese chiude definitivamente la sua avventura in maglia Blues: il Chelsea ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto.

Il legame tra Raheem Sterling e il club londinese, di fatto, si era incrinato da tempo. Nonostante fosse ancora a libro paga come uno degli ingaggi più pesanti della rosa, il suo ruolo era ormai marginale. Oggi è arrivata la formalizzazione di una separazione che sembrava inevitabile: l’addio è stato annunciato con un anno e mezzo di anticipo rispetto alla scadenza naturale.

Il club ha comunicato che le parti si sono lasciate “di comune accordo”, mettendo così fine a un capitolo che, nel contesto della Londra blue, rappresenta la chiusura simbolica di una pagina ormai superata.

COMUNICATO CHELSEA – Oggi Raheem Sterling ha lasciato il Chelsea Football Club di comune accordo, ponendo fine a tre stagioni e mezzo come nostro giocatore, dopo aver firmato nell’estate del 2022 in seguito al trasferimento dal Manchester City“.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

