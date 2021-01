Stipendi Inter: trovato l’accordo con i calciatori per novembre e dicembre

Accordo trovato tra i calciatori dell’Inter e la società per gli stipendi dei mesi di novembre e dicembre: ecco i dettagli e i passi in avanti

Passi in avanti in casa Inter per quanto riguarda la situazione stipendi. La FIGC ha rinviato il termine ultimo dei pagamanti per gli emolumenti dei calciatori e l’Inter ha trovato l’accordo anche con i suoi “dipendenti”.

Come riportato da Gazzetta.it, sarebbe dell’ultima ora l’accordo tra la società e i calciatori nerazzurri per il pagamento delle mensilità di novembre e dicembre a fine stagione.