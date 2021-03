Stop ai nazionali dell’Inter, la Federcalcio croata: «Faremo di tutto per avere Brozovic e Perisic»

L’ATS di Milano ha bloccato i nazionali dell’Inter che non potranno rispondere alle convocazioni delle Nazionali. La federcalcio croata non ci sta e vuole Perisic e Brozovic

L’ATS di Milano ha bloccato i nazionali dell’Inter che non potranno rispondere alle convocazioni delle Nazionali. La Federcalcio croata si è messa in contatto con l’Inter, la Figc, la Fifa, la Uefa e gli organi epidemiologici competenti per cercare di trovare una soluzione che consenta a Ivan Perisic e Marcelo Brozovic di aggregarsi alla Nazionale di Zlatko Dalic per gli impegni verso Qatar 2022 in programma dal 24 al 30 marzo. Questa la nota ufficiale dell’HNS.

«L’HNS farà di tutto, nelle circostanze esistenti, per completare la squadra nazionale per il prossimo raduno in vista delle partite di qualificazione ai Mondiali con Slovenia, Cipro e Malta. Informeremo tempestivamente sull’ulteriore sviluppo della situazione»