Stramaccioni sicuro: «Solo Conte può continuare con la stessa intensità all’Inter»

Andrea Stramaccioni è intervenuto a Sky Sport parlando della stagione dell’Inter e della sfida contro la Juventus-. Le sue parole.

CONTE – «Il lavoro più importante che riconosco a Conte è aver creato una filosofia, ora si va in questo solco di lavoro e solo lui può continuare con la stessa intensità. Ora si può essere chiari sul progetto tecnico, mentre prima ogni anno si poteva avere incertezza. Ora l’Inter ha un’identità riconosciuta, ma la grande incognita è una dimostrazione europea dove l’Inter non è riuscita a far vedere quando di buono ha fatto in Italia».

LU-LA – «Da allenatore dico che o trovo uno che possa rimpiazzarlo o farei di tutto per non perderlo, perché per giocare come vuole Conte le due punte sono il punto cardine. Lukaku è un giocatore atipico, potente e veloce che ama attaccare ma anche dialogare con i compagni. Non è facile trovare un altro giocatore adattabile a lui, ma se ho vinto lo scudetto con quella coppia io non lo smembro mai. Quando si pensa all’inter a livello mondiale ora si pensa a Lukaku e a Conte, è il più famoso della maggior parte dei giocatori».

JUVE INTER – «È la partita ideale per l’Inter, e c’è anche la voglia di rivalsa di Conte. Sfido chiunque a dirmi che avrebbe previsto che l’Inter si sarebbe trovata in questa situazione a due giornate dalla fine del campionato, decidendo le sorti della Juventus in Champions. E ricordiamo che le ultime lacrime della stagione sono state nella notte di Coppa Italia con l’eliminazione: dall’alba del giorno dopo nasce l’Inter da scudetto».