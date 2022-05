Striscione Spalletti, presidente Tribunale Napoli: «Sono nemici della città»

Il presidente del Tribunale di Napoli Nord Picardi ha parlato dello striscione esposto contro Spalletti

Pierluigi Picardi, presidente del Tribunale di Napoli Nord, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dello striscione esposto contro l’allenatore azzurro Spalletti.

NEMICI DELLA CITTA – «Non enfatizziamo, meglio stigmatizzare. Un’azione del genere possono realizzarla anche due persone. E allora usiamo i termini giusti: questi sono scemi, nemici di Napoli e del Napoli».

DELUSIONE – «Il Napoli ha perso un’occasione perché ha dimostrato valori tecnici superiori alle rivali. Però poi non si può neanche fare una tragedia se si arriva terzi. Secondo me la squadra ha avuto limiti di personalità. Il club doveva prendere un mental coach».

DE LAURENTIIS – «Secondo me rimarrà nella storia come uno dei più grandi presidenti del Napoli, però non mi piace quando cerca di dirottare il malcontento della piazza su altre persone».