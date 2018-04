Suarez-Dzeko e la sfida tra record negativi in Barcellona-Roma

L’attaccante della Roma e l’attaccante del Barcellona si sfidano in un grande duello tra numeri 9. Barcellona-Roma è anche Suarez contro Dzeko

Sfida nella sfida in Barcellona–Roma, andata dei quarti di finale di Champions League che si disputerà questa sera al Camp Nou. I giallorossi, che non centravano questo traguardo da 10 anni, sognano l’impresa e si aggrappano ai gol di Edin Dzeko, professione bomber, decisivo nei gironi e nel ritorno contro lo Shakhtar Donetsk. Il centravanti bosniaco sfida il Barcellona e proverà a battere un tabù: il numero 9 romanista non ha mai battuto il Barça in carriera! Niente da fare per bomber Edin che ha raccolto un pareggio (l’1-1 con il gol di Florenzi) e 5 sconfitte nei 6 confronti diretti, personali, contro i blaugrana: in un’occasione, nel ritorno degli ottavi di Champions 2014/2015 con il City non giocò.

La sfida nella sfida di Dzeko è con bomber Luis Suarez, un bomber dalle cartucce scariche in Europa (i tifosi romanisti sono autorizzati a fare gli scongiuri). Il Pistolero non esulta in Europa dal 6­-1 rifilato al PSG l’8 marzo del 2017, ormai 10 partite europee senza gol per l’ex Liverpool. Di Francesco però sa benissimo che non può aggrapparsi a questi numeri per affrontare un centravanti autore di 106 reti in 123 partite di campionato. L’andamento di Luis in Europa è negativo: nelle 18 gare giocate dal Barça in Champions nelle ultime 2 sta­gioni. In questa Champions, nel Barça in Europa, segna praticamente solo Messi: 6 dei 13 gol sono stati realizzati dalla Pulce (poi 3 autogol e reti di Dembélé, Raki­tic, Digne e Alcacer).