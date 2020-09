Suarez si avvicina alla Juve: l’attaccante ha parlato con Chiellini

Luis Suarez si avvicina alla Juventus: l’attaccante uruguaiano avrebbe sentito telefonicamente Giorgio Chiellini

La Gazzetta dello Sport parla di grande ottimismo nella trattativa che potrebbe portare Luis Suarez alla Juve. Del resto, l’attrazione è reciproca e ha portato a un accordo economico e tecnico tra uruguaiano e Signora: la Juve ha identificato in Suarez l’attaccante “totale” che le serve e ha messo da parte il fascicolo Dzeko.

Secondo la Rosea lo stesso Pistolero avrebbe preso il telefono per collegarsi con un vecchio nemico: sei anni fa affondò i canini sulla spalla di Giorgio Chiellini, adesso si sarebbe limitato a chiamare per sondare il terreno. I due hanno fatto pace da una vita, anzi quell’episodio ha fatto capire a entrambi di essere fatti della stessa pasta: agonisti feroci, pronti a tutto pur di vincere. Sulla tratta opposta, da Torino è stato Rodrigo Bentancur a chiamare il suo connazionale: è ovvio che il centrocampista brami per giocare con Luis pure col club.

L’accordo con l’attaccante è stato trovato nel dettaglio. Suarez firmerebbe un triennale e guadagnerebbe 10 milioni a stagione circa. Visti gli sgravi, al lordo il contratto costerebbe “solo” 15 l’anno. Quello è il gruzzolo appaltato: la Signora non intende aggiungere altri euro, né per pagare il cartellino del promesso sposo né per agevolare la sua uscita tormentata dal Barcellona.

Ed è lì che si nasconde uno dei due nodi irrisolti della questione: siamo ancora nella fase del muro contro muro, politico e non solo economico, tra Suarez e blaugrana. Bartomeu lo ha messo bruscamente alla porta e vuole risparmiare l’ingaggio totale, mentre Luis pretende con forza una buonuscita, pure abbastanza sostanziosa. C’è ancora distanza sulla cifra da versare all’attaccante.

L’altro nodo (più facile da sciogliere) è quello legato al passaporto. Suarez non ha (ancora)il passaporto comunitario. L’uruguaiano risulta extracomunitario e la Juve ha esaurito i due slot (McKennie e Arthur), nulla di irrisolvibile ma servirà qualche giorno di pazienza in più per chiudere un affare che è destinato alla fumata bianca.