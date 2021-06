Suning non molla il calcio in Cina: il gruppo a capo dell’Inter ha acquisito i diritti tv per il campionato brasiliano

Suning non vuole mollare. Anche in Cina, il colosso a capo dell’Inter, vuole continuare a investire nel calcio. Come riporta Calcio e Finanza, la società 1190 Sports, dedicata alla gestione e alla commercializzazione dei diritti sportivi, ha annunciato nella giornata di ieri di aver siglato un nuovo accordo di distribuzione con PP Sports (Suning Sports Media Co), una delle principali piattaforme di contenuti sportivi in ​​Cina.

L’accordo siglato prevede che la televisione Suning trasmetta tre partite a giornata del campionato brasiliano. Inoltre, chi avrà accesso a PP Sports disporrà di highlights di ogni partita, gol, le giocate più interessanti, interviste ai calciatori e altri contenuti.

Le parole di Hernán Donari, ceo e co-fondatore di 1190 Sports: «Questa alleanza segna una pietra miliare molto importante per il Brasileirao, che continua ad espandere la sua presenza nel continente asiatico, oltre che a livello globale. Siamo lieti di portare il meglio del calcio brasiliano in Cina, un mercato con oltre 300 milioni di fan e dove la domanda di calcio di qualità è in costante crescita, attraverso PP Sports, la principale piattaforma locale per gli eventi sportivi».