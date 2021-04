Pierre Emerick Aubameyang, attaccante dell’Arsenal, ha espresso tutta la sua gioia su Twitter per il fallimento della Super League: le dichiarazioni social dell’ex Milan dopo il domino partito dall’Inghilterra.

«La scorsa notte mi sono emozionato un po’ troppo. La conclusione è che ieri è stato un grande giorno per il calcio e i nostri tifosi e un giorno ancora più importante per la giustizia sociale».

Got a bit too emotional last night. Bottom line is – yesterday was a big day for football and our fans and an even bigger day for social justice ⚽️❤️✊🏾

— AUBA⚡️ (@Auba) April 21, 2021