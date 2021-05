Evelina Christillin tira un’altra stoccata alla Super League e ai club fondatori. Ecco le dichiarazioni dopo le ultime notizie

Evelina Christillin, membro dell’esecutivo UEFA, ha parlato a Formiche.net della Super League.

«Queste 12 squadre l’anno scorso hanno accumulato debiti per 730 milioni di euro e nove di queste sono tuttora in un passivo acclarato. Io mi astengo da qualunque tipo di valutazioni sulla bontà o meno della Superlega, non spettano a me, ma è evidente che sono le singole federazioni a far sopravvivere il mondo dello sport a tutti i livelli (femminile, giovanili, infrastrutture), mentre queste squadre concentrano sempre più le loro spese su calciomercato e commissioni ai procuratori».