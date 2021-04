Super League, Noel Gallagher: «Meglio della Champions League»

Noel Gallagher dice la sua sulla Super League: ecco le dichiarazioni dell’ex chitarrista e voce degli Oasis, opposte al fratello Liam

Noel Gallagher ha un pensiero opposto rispetto al fratello Liam in merito alla Super League. Le sue parole a Radiofreccia.

«In realtà penso che la Superleague sia stata un’idea migliore di quella avuta dalla Uefa per la Champions League. Purtroppo quando hanno annunciato che sarebbe stata composta da 12 squadre che non possono essere retrocesse tutti hanno odiato la cosa e, in questo senso, è stata un’idea terribile che nessuno vuole. Ma, allo stesso tempo, il modo in cui la UEFA ha esteso la Champions League è un’idea ugualmente terribile e allo stesso modo nessuno la vuole. Ci dovrebbero essere meno squadre in Champions League, così le partite sarebbero più belle. Non servono più squadre, voglio dire, nessuno vuole vedere una squadra come il Milan che gioca contro qualche squadra del Kazakistan, nessuno vuole una roba del genere.. Quelli che gestiscono il calcio sono degli idioti questo sport è stato preso in mano da burocrati e milionari».

