Super Mbappé: 100 gol in tutte le competizioni – VIDEO

Il fuoriclasse del Paris Saint-Germain Mbappé ha siglato la rete numero 100 con i club in tutte le competizioni – VIDEO

Con il gol al Galatasaray nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, Kylian Mbappé ha raggiunto quota 100 reti con i club in tutte le competizioni: 27 quelli segnati contro il Monaco, 73 con il Paris Saint-Germain.

La sua vittima preferita in Ligue 1 è il Rennes, contro cui ha realizzato ben otto gol in carriera. Numeri impressionanti per un talento che ha ancora ampi margini di miglioramento.