Completa follia fuori dal Monumental: nel pre-partita del Superclasico, alcuni tifosi fan di tutto per evitare i controlli – VIDEO

Pura follia nel pre-partita del Superclasico di ritorno tra River Plate e Boca Juniors. Prima del calcio d’inizio, che è slittato (attualmente) solamente di un’ora, alcuni tifosi del River e del Boca hanno usato tutti i metodi possibili per evitare i controlli prima di entrare allo stadio. Un video sta facendo il giro del web ha infatti immortalato una mamma tifosa del River intenta ad usare sua figlia per introdurre razzi all’interno del Monumental. Nel video in questione di vede proprio come la donna leghi con del nastro i razzi sulla pancia della bambina.