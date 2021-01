Supercoppa Italia femminile: countdown iniziato, i dettagli

Supercoppa Italia femminile: oggi è iniziato ufficialmente il conto alla rovescia. Mercoledì le semifinali, Juventus-Roma e Fiorentina-Milan

E’ iniziato ufficialmente il countdown. Mancano cinque giorni al primo trofeo stagionale: mercoledì alle ore 12:00 scenderanno in campo Juventus e Roma per la prima semifinale di Supercoppa Italia femminile. Le giallorosse vogliono ritrovare l’identità, persa in questa prima parte della stagione. Contro avranno un team bianconero fresco di quattro vittorie su quattro gare disputate contro la squadra di Betty Bavagnoli, frutto di 13 gol realizzati e 1 solo subito. Per la Lupa servirà invertire la rotta.

Subito dopo, più precisamente alle ore 18:00, toccherà al Milan di Maurizio Ganz, autore sin qui di undici vittorie su dodici tra Serie A e Coppa Italia, sfidare nuovamente la Fiorentina di Antonio Cincotta, quest’ultima sconfitta in campionato dalle rossonere, 0-1, presso lo stadio Gino Bozzi di Firenze con gol di Giorgia Spinelli, dopo una deliziosa pennellata di Linda Tucceri. Non sarà facile ripetere la prestazione, anche perché la Viola, ha acquisito consapevolezza di sé, dopo l’impresa in Champions League contro lo Slavia Praga. Non sarà solo Fiorentina-Milan, ma anche Sabatino-Giacinti e Quinn-Agard. Balza all’occhio però una curiosità: il Diavolo arriva all’incontro consapevole, per la prima volta dal 2018 di partire favorito: sono 22 i gol realizzati in campionato, 18 quelli della formazione toscana. Il team allenato da mister Ganz vanta anche della miglior difesa (solo 4 reti al passivo).