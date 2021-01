Supercoppa Italia femminile: Fiorentina in totale emergenza contro il Milan

Supercoppa Italia femminile: Antonio Cincotta deve fare i conti non solo con il Covid ma anche con un’assenza pesante a centrocampo, i dettagli

Domani la Fiorentina di Antonio Cincotta (out per covid) sfiderà il Milan di Maurizio Ganz nel match valido per la semifinale di Supercoppa Italia femminile. La gara sarà secca e verrà disputata alle ore 18:00. Poco prima, più precisamente a mezzogiorno, toccherà a Juventus e Roma sfidarsi per accedere alla finale di domenica 10 gennaio.

La Viola è in totale emergenza, soprattutto a centrocampo: non solo Breitner e Piemonte ai box per coronavirus, ma anche il gioiello Marta Mascarello causa infortunio: trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Tre assenze molto pesanti, che costringono il tecnico viola a rimescolare le carte. A questo punto, sarà Clelland a prendere il posto di Piemonte, con Neto mediana al fianco di Middag. In difesa non sarà del match Adami per squalifica.

Fiorentina: (4-2-3-1): Schroffenegger; Thøgersen, Tortelli, Quinn, Vigilucci; Neto, Middag; Bonetti, Clelland, Kim; Sabatino.