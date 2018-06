La Supercoppa Italiana non si giocherà in Italia. La Lega è vicina a un accordo con l’Arabia Saudita e quindi Juventus-Milan si giocherà in Medio Oriente

Dopo gli USA, la Libia e anche la Cina, la Supercoppa Italiana si sposta in una nuova nazione. Dall’edizione 2018 si giocherà per tre anni in Arabia Saudita. Non è ufficiale, ma manca davvero pochissimo all’accordo con il ministro dello sport dell’Arabia Saudita Turki Alalashikh: nelle casse della Lega di Serie A arriveranno ventiquattro milioni di euro e la sede della finale sarà in Arabia per tre anni. Dove si giocherà, dunque, Juventus-Milan? Per la precisione rossoneri e bianconeri si scontreranno a Gedda, sulla costa a sud-ovest dell’Arabia. Gedda è la seconda città più popolosa della nazione dopo la capitale Riyad.

Il calcio italiano è in crescita anche in Arabia Saudita e lo dimostra questo investimento, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. Juventus-Milan si disputerà al King Abdullah Sports City, una cittadella dello sport poco a nord di Gedda inaugurata nel 2014. All’interno c’è uno stadio da circa 62mila spettatori di proprietà della Saudi Aramco, società che si occupa di idrocarburi. Come detto, saranno ventiquattro in tutto i milioni per la Lega, otto milioni a stagione. Un bel salto, se si considera che negli ultimi accordi il tetto massimo all’anno era di quattro milioni di euro.