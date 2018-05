Finale di Supercoppa Italiana 2018: si sfideranno Juventus e Milan. Tutto quello che c’è da sapere: data, orario d’inizio della partita, sede. Le ultimissime notizie e gli aggiornamenti

Manca solo l’ufficialità ma la Supercoppa Italiana 2018 vedrà impegnate Juventus e Milan. La Supercoppa, ogni anno, mette di fronte la vincente del campionato contro la vincente della Coppa Nazionale. Negli ultimi 3 anni la Juventus ha vinto il campionato e la Coppa Italia e ha sfidato in Supercoppa, come da regolamento, la finalista della Coppa Italia. I bianconeri hanno 6 punti di vantaggio a 2 giornate dal termine sul Napoli, e sono virtualmente campioni d’Italia grazie alla differenza reti (il Napoli avrebbe bisogno di due vittorie con 6-7 gol di scarto e due contemporanee sconfitte della Juventus contro Roma ed Hellas Verona). Juventus e Milan scenderanno in campo per la finale di Coppa Italia tra pochissimi giorni ma ad agosto scenderanno nuovamente in campo per la Supercoppa.

La sfida tra Juventus e Milan aprirà i battenti della nuova stagione calcistica 2018/2019. La data è già ufficiale: la finale di Supercoppa Italiana si disputerà il 12 agosto 2018, a una settimana dal fischio d’inizio del campionato. Non è ancora stata ufficializzata la sede della finale ma le opzioni sono due: giocare allo stadio Olimpico oppure andare all’estero. La seconda opzione non è da escludere e porterebbe diversi milioni nelle casse dei club. Le due società, dopo il finale di stagione, insieme alla Lega, decideranno il da farsi. Nel frattempo non prendete appuntamenti per il 12 agosto perché in quella data inizierà ufficialmente la nuova stagione del calcio italiano. Ci saranno ancora Massimiliano Allegri e Rino Gattuso sulle panchine dei due club? Chi può dirlo! Non ci resta che attendere. Juve e Milan sono pronte a bagnare la nuova stagione con un match ad alta intensità. Juve-Milan, finale di Supercoppa italiana 2018: si gioca il 12 agosto.