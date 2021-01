Juventus, Paratici: «Fiducia in Pirlo. Inter? Voltiamo pagina»

Fabio Paratici, dirigente della Juventus, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della finale della Supercoppa Italiana contro il Napoli

Fabio Paratici, dirigente della Juventus, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della finale della Supercoppa Italiana contro il Napoli.

CUADRADO – «Siamo contenti, è importante per noi. Sarà della partita ed è la cosa più importante».

RONALDO – «Ci dà sempre il suo carisma, appoggia la squadra. È carismatico per quello che dà dentro e fuori dal campo».

INTER – «Non abbiamo fatto una bella partita ma giocando ogni tre giorni bisogna voltare pagina e pensare a stasera».

PIRLO – «Non ci attendiamo niente di particolare, abbiamo fiducia in lui. Abbiamo fatto grandi partite e gare meno buone. Giocare ogni tre giorni è difficile per tutti, quindi non ci aspettiamo niente di particolare ma cercando di vincere».