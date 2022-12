Superlega, la European Leagues approva il parere UE

Il comunicato ufficiale della European Leagues dopo il parere UE sul contenzioso UEFA-Superlega. I dettagli

La European Leagues ha pubblicato un comunicato ufficiale dopo il parere espresso dall’avvocato UE sulla vicenda Superlega.

COMUNICATO – «La European Leagues apprezza la conferma della giurisprudenza esistente che protegge i principi fondamentali del modello della piramide sportiva come l’apertura delle competizioni e la qualificazione alle competizioni internazionali attraverso i meriti sportivi annuali delle leghe nazionali. Sebbene le conclusioni pubblicate oggi non siano vincolanti, la European Leagues è fiduciosa che i giudici della Corte di giustizia dell’UE seguano tali conclusioni quando emetteranno il loro verdetto finale nei prossimi mesi. Le leghe supportano l’attuale modello piramidale dello sport, che garantisce la solidarietà tra il gioco professionistico e il calcio di base. Lo sviluppo positivo del calcio professionistico per club si basa sulla coesistenza e sull’equilibrio tra i campionati nazionali e le competizioni europee per club».