Superlega, Ozil: «I bambini crescono sognando di vincere il Mondiale e la Champions League»

Mesut Ozil ha twittato commentando duramente la nascita della Superlega: il post del tedesco

«I bambini crescono sognando di vincere il Mondiale e la Champions League, non un Super League. Il divertimento delle grandi partite sta nel fatto che ci sono una o due volte all’anno, non ogni settimana. Davvero difficile da capire per tutti i tifosi di calcio…».