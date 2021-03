Svizzera, Petkovic non si fida: «La Lituania ha un vantaggio»

Vladimir Petkovic, commissario tecnico della Svizzera, ha parlato alla vigilia del match delle qualificazioni Mondiali contro la Lituania: le sue dichiarazioni

Vladimir Petkovic, commissario tecnico della Svizzera, ha parlato alla vigilia del match delle qualificazioni Mondiali contro la Lituania.

«A causa della Nations League, la Lituania è abituata a giocare con la palla, sono cresciuti. Non si limitano a lanciare palle lunghe in avanti, vogliono essere pericolosi con contropiedi veloci e possesso palla. Il gol subito contro la Bulgaria ci aiuterà a rimanere svegli nelle prossime partite e a non deconcentrarci nel corso delle partite».