Svolta Cina: limite ingaggi e aumento giocatori stranieri in Superlega

Grandi cambiamenti in vista per la Superlega, campionato di calcio della Cina: tra le novità, il tetto salariale e più giocatori stranieri

Novità importanti per il regolamento della Superlega, campionato calcistico della Cina. I club potranno tesserare un massimo di 6 giocatori stranieri, con la possibilità di schierarne fino a 4 in campo.

Limitazioni rigide, invece, per la questione stipendi: i giocatori extracomunitari non potranno guadagnare più di 3 milioni di euro l’anno, mentre per i cinesi non si andrà oltre 1,2 milioni. Sono previsti aumenti relativi alle convocazioni in Nazionale.