Sydney Sweeney è single: i giocatori di Premier League ci provano su Instagram

Sydney Sweeney è single: i giocatori di Premier League la ci provano su Instagram. Ma l’attrice per il momento dà picche a tutti

Dopo la rottura con il suo storico fidanzato Jonathan Davino, l’attrice di Hollywood Sydney Sweeney è diventata una delle donne più corteggiate al mondo. Secondo un’indiscrezione riportata dal tabloid inglese The Sun, i suoi messaggi privati su Instagram sarebbero stati presi d’assalto da uomini famosi, inclusi numerosi calciatori della Premier League.

La conferma della rottura e la nuova vita da single

La star di “Euphoria” e “White Lotus”, 27 anni, ha recentemente confermato la fine della sua relazione con il produttore Jonathan Davino, iniziata nel 2018. Parlando della sua nuova vita, l’attrice ha dichiarato: «Sto imparando molto su me stessa, passo più tempo con i miei amici. E lo adoro». Una ritrovata serenità che, tuttavia, non la spinge a cercare una nuova relazione stabile, nonostante le innumerevoli avances.

L’assalto dei calciatori della Premier League

Una fonte vicina all’attrice ha rivelato a The Sun dettagli sul corteggiamento che sta ricevendo, in particolare dal mondo del calcio inglese. «I suoi DM di Instagram sono pieni di messaggi di uomini famosi che cercano di contattarla. Si tratta per lo più di ragazzi che giocano in squadre come Manchester United, Liverpool e Arsenal. Le offrono viaggi in Europa per vederli e portarla a un appuntamento, ma lei non è il tipo di persona che accetta. Alcuni sono molto insistenti e hanno persino cercato di trovare il suo indirizzo per mandarle dei fiori, ma lei rifiuta sempre. Direi che più di 100 persone, tra celebrità, milionari o persone molto ricche del Medio Oriente e dell’Asia, la contattano ogni mese».

Tolleranza zero per la maleducazione: «Vengono bloccati»

Nonostante gli amici scherzino sul fatto che sia diventata «la donna più desiderata d’America dai tempi di Madonna», la Sweeney ha una politica di tolleranza zero verso chi supera il limite del rispetto. La fonte ha aggiunto: «Quelli che superano il limite del rispetto vengono bloccati rapidamente. Non molto tempo fa, un attore americano che aveva divorziato di recente le ha chiesto di uscire. Lei ha rifiutato e lui ha iniziato a essere molto maleducato, così lei gli ha detto di smetterla di parlarle e di mostrare un po’ di rispetto a lei e a tutte le donne».