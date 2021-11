Tacchinardi duro su Calhanoglu: «Esultanza senza rispetto per il Milan»

Alessio Tacchinardi ha commentato con toni molto duri l’esultanza di Hakan Calhanoglu di ieri contro il Milan

Alessio Tacchinardi ha commentato con toni molto duri l’esultanza di Hakan Calhanoglu di ieri contro il Milan. Le sue parole a Pressing.

DERBY – «Entrambe hanno fatto una grande partita. Il Milan ha giocato bene, ma l’Inter si è dimostrata una super squadra. C’è stato un ritmo clamoroso, ed entrambe escono da questa partita con la convinzione di poter arrivare fino in fondo. Calhanoglu? Irrispettoso verso i suoi ex tifosi e per la società, anche perché è andato via a parametro zero. Il rigore sbagliato da Lautaro? Non è un errore dell’attaccante, è una grande parata di Tatarusanu. Ha picchiato bene la palla, forte e angolata. Non ha tirato assolutamente un brutto rigore, bravo Tatarusanu».