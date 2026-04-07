Tardelli auspica il rinnovamento per l’Italia: «Si sono dimessi tutti? Era doveroso, ora persone capaci. Serve rivoluzionare, ma davvero!»

Tardelli ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato così della rivoluzione del calcio italiano dopo la mancata qualificazione ai Mondiali

La pesante assenza della Nazionale dalla massima competizione globale continua a far discutere l’intero movimento sportivo. Marco Tardelli dice la sua sulla crisi del calcio italiano, analizzando senza alcun filtro la situazione attuale. L’ex centrocampista di Juventus e Inter, nonché indimenticabile campione del mondo nel 1982, ha rilasciato una lunga e accorata intervista sulle pagine del quotidiano La Repubblica, puntando il dito contro i vertici del sistema sportivo e l’incapacità di rinnovarsi.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

Tre Mondiali da spettatori e l’esigenza di una rivoluzione

Il prolungato disastro sportivo azzurro impone un cambio di rotta immediato. Sulle mancate riforme federali, l’ex azzurro è perentorio: “Sono anni che riflettiamo, parliamo, discutiamo e poi sentiamo: è arrivato davvero il momento di prendere decisioni, rivoluzionare. Ma chi deve agire fa finta di niente, finge di non accorgersi di nulla, di tutto che quello che sta accadendo. Si parla, si dice che è arrivato il momento giusto. Ma di agire non se ne parla. Vediamo se dopo tre Mondiali da spettatori succederà qualcosa”.

Le recenti turbolenze ai vertici della federazione rappresentano un passaggio obbligato: “Si sono dimessi tutti? Era doveroso. Ora persone capaci. Bisogna aprire subito un tavolo e decidere cosa fare, ma muoversi nella maniera giusta e stare dalla parte del calcio. Riflettere e discutere, prendere decisioni, rivoluzionare, ma davvero”.

Il ruolo degli ex giocatori in FIGC

Si discute spesso della necessità di inserire più figure di campo nelle stanze dei bottoni, ma Tardelli evidenzia una forte contraddizione di fondo tra le richieste attuali e le scelte passate: “Anch’io voglio ex calciatori in Figc? I calciatori c’erano e ci sono anche ora. Mi sembra che Calcagno, presidente dell’Associazione che li rappresenta, sia vicepresidente federale. E ci sono anche allenatori. E il cambio lo chiedono ora? Adesso serve la rivoluzione perché sono mancate tre qualificazioni Mondiali? Dove erano fino ad adesso? Non va bene. Qualcuno si è chiesto perché il 98% nell’ultima assemblea elettiva della federazione ha votato Gravina? Datevi una risposta”.

Gli stranieri in Serie A e il nodo dei settori giovanili

Per la leggenda bianconera, il declino tecnico non è da imputare al numero di atleti esteri presenti nel nostro campionato: “In tutto il mondo ci sono tanti stranieri. E da tantissimo tempo la Serie A è piena di giocatori non italiani. Io vorrei vedere i nostri ragazzi sempre in campo, ma se in tutto il mondo funziona così, non è quella la ragione della nostra crisi. Sicuramente non ci aiuta, ma se succede ovunque non è quello il problema“.

La vera emergenza del calcio italiano risiede invece nella mancanza di investimenti infrastrutturali e nella dispersione del talento nazionale giovanile: “Servono gli spazi e le strutture per far crescere i giovani, vanno create. Ci sono under 17 e under 19 bravissimi che perdiamo durante percorso di crescita, spariscono. Non abbiamo più fuoriclasse, ma domandiamoci se li abbiamo persi per strada”.