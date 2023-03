Tardelli: «Sbagliavo a non dare credito al Napoli, sulla Juve…»

Le parole di Marco Tardelli, campione del Mondo con l’Italia nel 1982, sul campionato di Napoli e Juventus

Marco Tardelli ha parlato al Corriere dello Sport della stagione di Napoli e Juventus in Serie A.

PAROLE – «Il Napoli non era favorito per lo scudetto, ma ha dimostrato di essere una squadra meravigliosa. Forse sbagliavamo a non darle credito. Spalletti ha fatto un capolavoro. Juve in Champions con il -15? Sì, può farcela. In questo momento sarebbe seconda senza penalizzazione. Ora deve farci i conti, fino a sentenza contraria. Non è facile giocare con questo peso sulle spalle, ma una mazzata del genere caratterialmente può darti qualcosa in più».