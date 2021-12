Tardelli: «Voglio ricordare Paolo Rossi con il sorriso, ci ha dato tanto»

Marco Tardelli ha voluto ricordare Paolo Rossi in occasione dell’anniversario della sua morte. Le parole dell’ex compagno di squadra

Ad un anno dalla morte di Paolo Rossi, l’ex compagno di squadra Marco Tardelli ha voluto ricordarlo ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni.

RICORDO – «Voglio sorridere e ricordarlo col sorriso, che era la sua parte migliore. I souoi compagni sono tutti qui, qualcuno non è potuto venite ma siamo felici di essere qui, ci riempie di gioia, Paolo ci ha dato molto e anche noi a lui».

MANCANZA – «Paolo ti manca, normale che possa mancare un amico e un compagno come lui, abbiamo tanti bei ricordi indimenticabili. Ci sono tutti qui a ricordarlo, manca solo lui ma in realtà è sempre con noi. Bellissimo essere qua in questo momento».

NORMALITA’ – «Poteva sembrare anche uno normale, uno comune, ma dentro di sé aveva una grande forza con cui ha superato tutti gli ostacoli. È un esempio per tutti noi e per tutti i ragazzi».