Tare prima di Milan Roma: «Spore di Derby? Ho vinto quello che contava. Allegri è provato, ma il gruppo è unito. Leao ci ha promesso una grande partita»
Tare prima di Milan Roma. Il dirigente dei rossoneri ha parlato a DAZN nel prepartita contro la Roma, soffermandosi su Allegri
Intervenuto ai microfoni di DAZN pochi minuti prima del fischio d’inizio di Milan-Roma, Igli Tare, dirigente rossonero, ha analizzato il momento della squadra di Massimiliano Allegri, toccando diversi temi tra emozione, concentrazione e fiducia nel gruppo.
SCOMPARSA DI GALEONE – «Allegri è provato per la scomparsa di Galeone. Era una persona che sentiva come un suo famigliare: ora si guarda in avanti».
SAPORE DI DERBY – «Ho vinto il derby che contava, il 26 maggio a Roma. Ora penso solo al Milan: dobbiamo vincere per raggiungere il gruppo di testa».
