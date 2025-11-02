 Tare: «Allegri è provato, ma il gruppo è unito»
Milan News

Tare prima di Milan Roma: «Spore di Derby? Ho vinto quello che contava. Allegri è provato, ma il gruppo è unito. Leao ci ha promesso una grande partita»

31 secondi ago

Igli Tare

Tare prima di Milan Roma. Il dirigente dei rossoneri ha parlato a DAZN nel prepartita contro la Roma, soffermandosi su Allegri

Intervenuto ai microfoni di DAZN pochi minuti prima del fischio d’inizio di Milan-Roma, Igli Tare, dirigente rossonero, ha analizzato il momento della squadra di Massimiliano Allegri, toccando diversi temi tra emozione, concentrazione e fiducia nel gruppo.

SCOMPARSA DI GALEONE – «Allegri è provato per la scomparsa di Galeone. Era una persona che sentiva come un suo famigliare: ora si guarda in avanti».

SAPORE DI DERBY – «Ho vinto il derby che contava, il 26 maggio a Roma. Ora penso solo al Milan: dobbiamo vincere per raggiungere il gruppo di testa».

