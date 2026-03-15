Tare pre Lazio Milan: «Stasera è fondamentale vincere, sul futuro di Modric e sul pareggio dell’Inter vi dico questo»

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match di campionato contro la Lazio

Intervenuto nel corso del prepartita di Lazio Milan, il direttore sportivo dei rossoneri con un passato ai biancocelesti, Igli Tare, ha presentato così la sfida valevole per la 29^ giornata del campionato di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

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MERCATO E OBIETTIVI – «Inutile parlare adesso di queste cose. Per noi stasera è fondamentale vincere questa partita, vuol dire tanto per la classifica e per dare continuità alla vittoria di domenica scorsa. Concentriamoci su queste cose e poi quando sarà tempo di mercato ci sarà tanto di cui parlare».

CORSA SCUDETTO E INTER – «Sensazione che si riapra la corsa scudetto dopo il pareggio dell’Inter? Onestamente no. Noi dobbiamo fare quello che ci spetta. Dobbiamo cercare di vincere, la distanza è tanta. Ma vincendo stasera ci avviciniamo di un passo in più. Dobbiamo pensare partita dopo partita perché il campionato è pieno di sorprese».

L’AMBIENTE OLIMPICO – «Oggi la Lazio ritrova i suoi tifosi. Per noi è meglio giocare in uno stadio pieno, è bello vivere il calcio con tutte le emozioni che ti dà. La Lazio sta attraversando un momento di transizione, difficile, ma rimane sempre una squadra da temere che può battere chiunque. Sappiamo bene cosa ci aspetterà stasera ma siamo consapevoli e vogliamo vincere».

IL FUTURO DI MODRIĆ – «Una cosa è certa: Luka ama il Milan, ama tanto il Milan, e anche il Milan ama tanto Luka. Perciò penso che sarà una decisione facile per lui. Il contratto volendo c’è, abbiamo un anno di opzione. Però deve decidere lui con grande serenità. Se c’è una cosa che so bene è che a lui piace giocare in questa squadra».