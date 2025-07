Taremi, passo indietro del Botafogo: per l’attaccante nerazzurro ora c’è il West Ham

Inter, Taremi in uscita: tramontata la pista Botafogo per l’attaccante iraniano torna di moda la Premier League; piace al West Ham

Mehdi Taremi è sempre più lontano dall’Inter. Il Botafogo, che nei giorni scorsi aveva avviato i primi contatti esplorativi per l’attaccante iraniano, ha deciso di fare un passo indietro, rinunciando ufficialmente alla trattativa. A confermarlo è stato direttamente il direttore sportivo del club brasiliano, che ha spiegato come le richieste dell’entourage e le attuali priorità del club abbiano portato alla scelta di non proseguire.

Una fumata nera che complica i piani dei nerazzurri, pronta a cedere Taremi dopo una stagione sotto le aspettative. Arrivato a parametro zero con grandi speranze, l’ex Porto ha faticato a imporsi: appena 3 gol stagionali – uno in campionato, uno in Champions League e uno in Supercoppa Italiana – e 9 assist, distribuiti in 43 presenze frammentate. Numeri lontani dalle attese e insufficienti per guadagnarsi un ruolo centrale nel nuovo corso nerazzurro.

Chivu, chiamato a rinnovare l’attacco, ha già salutato Arnautovic e Correa, accolto Bonny e si prepara ad aggiungere un altro innesto offensivo. In questo scenario, Taremi è scivolato all’ultimo posto nelle gerarchie tecniche: un esubero a tutti gli effetti, con un ingaggio da 3 milioni a stagione fino al 2027 che rappresenta un ostacolo anche in ottica mercato.

Con il Botafogo fuori dai giochi, l’ipotesi più concreta resta quella di un trasferimento in Premier League. Il West Ham, in particolare, ha manifestato interesse e sta valutando se affondare il colpo. L’Inter spera in una soluzione a titolo definitivo che possa liberare spazio salariale e offrire a Taremi un nuovo contesto in cui rilanciarsi.

Per l’iraniano il futuro resta dunque incerto, ma la sensazione è che la sua esperienza a Milano sia ai titoli di coda. Un’avventura durata appena un anno, che rischia di chiudersi con un addio silenzioso e l’etichetta di occasione mancata.