Le parole di Javier Tebas, presidente della Liga, sulla situazione finanziaria del Barcellona: «Sarà un’estate più semplice»

Javier Tebas, presidente della Liga, ha parlato a Marca della situazione finanziaria del Barcellona in vista della finestra estiva del calciomercato.

«Quest’anno è quello più facile da gestire per conformarsi fair play finanziario per i blaugrana. Quest’anno, tra tutti gli ultimi anni, è quello che sta vivendo il momento più semplice da gestire. Perché il Barcellona sa cosa deve fare per acquistare i giocatori, conosce il fair play finanziario, lo padroneggia bene. Sta uscendo dalla sua complicata situazione economica e vedremo se risolveranno quei pochi problemi che derivano dagli importanti acquisti che vogliono fare. C’è un dato essenziale che aiuta a capire bene la cosa. Tre anni fa il Barcellona aveva un monte ingaggi per la prima squadra di 700 milioni di euro, oggi sono 450 milioni, quindi sono 250 milioni in meno, una cifra che adesso è più accettabile per una squadra come il Barcellona. Ai livelli del Real Madrid in termini di ingaggi, ma il Real Madrid ha fatto bene i suoi compiti per molti anni ed è per questo che può acquistare giocatori»