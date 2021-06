Javier Tebas va ancora all’attacco della Superlega e dei club ancora all’interno del progetto: le dichiarazioni

Javier Tebas all’attacco dei club ancora dentro al progetto Superlega. Il presidente della Liga spagnola, a Jose Ramon di El Transistor, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla vicenda. Le parole riprese da Marca.

«La Super League redatta non è un progetto di ora, ma è uno che Florentino ha avuto per 20 anni. È uno scherzo che dica che una competizione sportiva dovrebbe essere governata dal numero di social media followers di un club. Alcune cose non sono in discussione. Ascoltandolo, ho avuto l’impressione che pensasse di essere Robin Hood. Stanno inventando una storia sulla Super League che non è fondata nella realtà. La nuova Super League non porterebbe più soldi. Se i club hanno violato lo statuto della UEFA, devono essere sanzionati. Sono fatti molto gravi, indipendentemente dal fatto che i club siano spagnoli o meno».