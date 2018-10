Adani contro i giornalisti: «Gol di Vecino, contro di me deboli di spirito»

Lele Adani è tornato sulle polemiche per la telecronaca di Inter-Tottenham e per la reazione al gol vittoria di Matias Vecino: ecco le sue parole

La telecronaca di Sky di Inter-Tottenham ha attirato numerose critiche, con Riccardo Trevisani e Lele Adani finiti nel mirino dei social per la reazione scomposta al gol vittoria di Matias Vecino. Sull’episodio è tornato l’ex calciatore: «Al gol di Vecino avrei voluto che San Siro potesse contenere 64 milioni di italiani perché tutti godessero della magia del calcio. Infatti assolvo quelli che dopo mi hanno insultato, perché sono tifosi delle altre squadre che avrebbero voluto vivere un’emozione simile».

Continua l’ex difensore di Inter e Fiorentina ai microfoni di Fuorigioco: «La loro protesta era un grido d’amore per il calcio. Gli addetti ai lavori che invece hanno scritto contro sono dei deboli di spirito e mi spiace per loro che non abbiano il sacro fuoco. L’emozione non ha colori né bandiere. Avrei urlato così per qualsiasi altra squadra».