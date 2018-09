I supporter delle altre squadre lamentano una certa faziosità nella telecronaca di Sky di Inter-Tottenham diretta dalla coppia Adani-Trevisani

L’Inter ha ottenuto una grande vittoria contro il Tottenham nella prima partita dei gironi di Champions League. Gli Spurs passano in vantaggio con il gol di Eriksen ma nei minuti finali i nerazzurri trovano prima il pareggio con Icardi e poi la rete della vittoria con Vecino. L’entusiasmo per questa impresa della squadra di Luciano Spalletti è emerso anche dalla telecronaca di Sky diretta da Daniele Adani e Riccardo Trevisani. Entrambi hanno gioito sulle reti nerazzurre e se per i tifosi del club di Suning la cosa è sembrata più che opportuna non lo è stato invece per i supporter delle altre squadre.

Sui social network è infatti scattata la polemica nei confronti della coppia Adani-Trevisani, accusati di essere poco imparziali e decisamente pro Inter nei loro commenti. Alcuni hanno addirittura minacciato di disdire il proprio abbonamento alla pay TV. Di seguito vi proponiamo alcune delle reazioni social alla telecronaca di Sky:

È scandaloso esultare così. Non è possibile manco la telecronaca tifoso è così! Sky dovrebbe essere equa con la telecronaca, certo a favore delle Italiane ma non così plateale questi sono propio interisti #anala #FinoAllaFine — Gabriele Formica (@comparegabriele) September 18, 2018

Telecronaca scandalosa, una vergogna. Sky sempre pro milanesi. — Riccardo (@Maggico7) September 18, 2018

Patteggiare ok, ma qua sembrava la telecronaca di Carlo Zampa sulle radio romane mentre faceva lo speaker all'Olimpico. Non nei canoni sky — Sante Tricarico 🇪🇺 (@SanteTricarico) September 18, 2018

Rega ma sti telecronisti sky quasi non mi sembravano telecronisti.. Cioè mai sentita na telecronaca così, soprattutto negli ultimi minuti. Quelli de Mediaset quasi andavano in depressione dopo il gol di Vecino — Yralih ∞♥ (@Imeon050597) September 18, 2018

@SkySport vergognosa telecronaca da esaltati. Trevigiani e adani vi sputtanano. Professionalità zero. Sono un abbonato sky non di Inter channel.. Mi vergognavo di sentirli urlare in quel modo. Chiedano scusa. — Banana Fish (@bananafish35) September 18, 2018

La chiamano “Sky Juve”…e non era la telecronaca tifoso…mortacci vostra! https://t.co/9C40FYPcjC — John Doe (@JohnDesmondDoe) September 18, 2018

Ho appena ascoltato la telecronaca del 2-1 di #InterTottenham di Sky.

Semplicemente penosi, un duo di esaltati e faziosi inaccettabile per una pay-TV per cui si paga uno sproposito.@SkySport @RickyTrevisani @leleadani — Marco99 (@marcg842) September 18, 2018

Una bella disdetta a @SkySport sarebbe cosa buona e giusta. Pazzesco, mai sentita una telecronaca così.

Eh ma è Sky Juve vero ??! — Stella Andri 💕⚪⚫ (@bianco_nera_) September 18, 2018