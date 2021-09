Erik ten Hag, allenatore dell’Ajax, ha smentito le voci che lo vorrebbero sulla panchina del Barcellona: le sue parole

Erik ten Hag, allenatore dell’Ajax, ha smentito le voci che lo vorrebbero sulla panchina del Barcellona. Le sue dichiarazioni ai microfoni di ESPN.

«Cosa c’entro io col Barcellona? Sono concentrato sull’Ajax. Questi rumors… Saranno divertenti per voi, non di certo per me».