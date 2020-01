Tensione Inter Roma: scambio Spinazzola Politano, le ultime

L’Inter è in ansia per le condizioni fisiche di Spinazzola: chiesto il prestito con diritto di riscatto, rifiuto della Roma

C’è tensione fra Inter e Roma per il rinvio della firma di Leonardo Spinazzola con la società nerazzurra, bloccando così di fatto il passaggio di Matteo Politano in giallorosso. Domani l’ex esterno dell’Atalanta svolgerà nuovi test di condizione per verificare la propria idoneità sportiva.

Come riportato da Sky Sport, a fronte dei recenti problemi, l’Inter avrebbe chiesto alla Roma di modificare la formula dell’operazione: respinta la richiesta del prestito con diritto di riscatto anziché con obbligo.