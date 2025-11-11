Ter Stegen Germania, Negelsmann fa il punto sugli infortunati: «Ho parlato con lui, non importa se giochi, ma questo. Deve recuperare ritmo, Wirtz? Non è facile»

Ter Stegen Germania, Negelsmann fa il punto sugli infortunati. Le parole del tecnico con un consiglio al numero uno del Barcellona, in rottura con il club

Il commissario tecnico della Germania, Julian Nagelsmann, ha rilasciato dichiarazioni importanti in vista della Coppa del Mondo 2026, analizzando le situazioni di Marc-André ter Stegen e Florian Wirtz, due dei suoi giocatori chiave. Il tecnico tedesco ha confermato la fiducia in ter Stegen come titolare, ma ha sottolineato l’importanza di recuperare ritmo e continuità di gioco, mentre ha parlato della difficile situazione di Wirtz al Liverpool, mettendo in evidenza il supporto che il giocatore avrà dalla nazionale.

SU MARC-ANDRÉ TER STEGEN – «Ho parlato con lui la settimana scorsa al telefono. Sta bene, ed è la cosa più importante. Non importa se giochi in un club di altissimo livello o meno: ciò che conta è giocare regolarmente. La sua situazione al Barcellona non è semplice, dobbiamo valutare forma e salute. Marc è un portiere eccellente e sono fiducioso che troverà la soluzione giusta per tornare titolare».

SU FLORIAN WIRTZ – «Ho sempre parlato con Flo, indipendentemente dal momento che sta vivendo. È un contesto complesso: la squadra ha cambiato molti giocatori, e tutti vogliono essere protagonisti. Non è facile per lui emergere in queste condizioni. A ottobre ha fatto progressi, sappiamo tutti di cosa è capace. Ci saranno alti e bassi, lo supporteremo per mantenere la concentrazione».

