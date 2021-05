La Sampdoria ha presentato la terza maglia per la stagione 2021/22. Sul profilo Instagram la società ha svelato i dettagli della divisa – FOTO

Come anticipato dai profili social della Sampdoria negli scorsi giorni, il club ha presentato la terza maglia per la prossima stagione in Serie A. Tramite Instagram le immagini in anteprima.

La nuova divisa sarà indossata da Fabio Quagliarella e compagni nella partita di questa sera con lo Spezia. Il rosso e la striscia blucerchiata verticale sono le novità che accompagneranno i genovesi nella prossima stagione.

