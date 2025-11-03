Theate sicuro: «Peccato per l'assenza di De Bruyne. Ora contro il Napoli bisognerà giocare così» - Calcio News 24

Theate su quella che sarà la partita tra il suo Francoforte e il Napoli. Le parole

Arthur Theate, difensore dell’Eintracht‑Francoforte, ha parlato in vista della prossima partita europea, condividendo le sue impressioni e qualche rammarico legato agli avversari. “Peccato per l’assenza di De Bruyne – ha detto Theate –, avrei voluto sfidarlo. Sarebbe stato un confronto interessante e stimolante, un’occasione per mettermi alla prova contro uno dei migliori centrocampisti al mondo”.

Il giocatore belga ha spiegato quanto per lui sia importante misurarsi con calciatori di alto livello: “Affrontare grandi nomi ti aiuta a crescere e a capire quanto sei preparato. Non poterlo fare oggi è un peccato, ma ci concentriamo su ciò che possiamo controllare”. L’Eintracht‑Francoforte punta infatti a mantenere alto il livello di attenzione, sfruttando ogni occasione per dimostrare il proprio valore in campo europeo.

Theate ha parlato anche della preparazione della squadra: “Siamo consapevoli dell’importanza della partita. Ogni dettaglio conta, ogni duello può fare la differenza. L’assenza di De Bruyne non cambia la mentalità con cui dobbiamo affrontare l’incontro. Dobbiamo essere concentrati e dare il massimo per ottenere un risultato positivo”.

Il difensore ha voluto sottolineare anche l’approccio tattico dell’Eintracht‑Francoforte, evidenziando l’importanza della coesione e della disciplina in campo: “Abbiamo lavorato molto per essere pronti a ogni situazione. La squadra sa cosa fare, ma dobbiamo restare lucidi e sfruttare le nostre opportunità”.

In merito alla crescita personale e alla carriera, Theate ha aggiunto: “Sfide come queste sono motivanti. Ogni partita internazionale ti insegna qualcosa, ti aiuta a capire dove puoi migliorare. Giocare nell’Eintracht‑Francoforte significa avere la possibilità di crescere giorno dopo giorno”.

L’Eintracht‑Francoforte si prepara quindi con la giusta mentalità a un impegno importante: “Siamo pronti a dare il massimo – ha concluso Theate –. Anche se non ci sarà De Bruyne, dobbiamo affrontare la partita con coraggio e determinazione. Ogni match è un’opportunità per dimostrare che possiamo competere a grandi livelli”.

La squadra tedesca sa che il percorso in Europa è impegnativo, ma le parole di Theate riflettono fiducia e consapevolezza: concentrazione, sacrificio e spirito di squadra saranno fondamentali per portare a casa un risultato positivo. L’Eintracht‑Francoforte punta così a confermare la propria solidità internazionale e a sfruttare ogni occasione per crescere e migliorare, partita dopo partita.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A